Allenarsi in compagnia e all'aperto: nasce a Cesena la prima palestra itinerante d'Italia

Nasce a Cesena il "trifit truck", una vera e propria palestra itinerante il cui scopo è quello di scongiurare l’abbandono dell’attività fisica in massa, pericolo reale dopo la chiusura di questi mesi per prevenire la diffusione del covid-19. La mente è Emanuele Gollinucci, già gestore di 4 centri di allenamento funzionale nel cesenate. "Si tratta di un progetto innovativo, mai visto in Italia e Cesena sarà la prima città dove sperimenteremo questo nuovo modo di intendere la palestra", dice Gollinucci.

Osserve Gollinucci: "Le persone sono spaventate e hanno bisogno di un’alternativa sicura agli ambienti chiusi. Con il nostro furgone riusciremo a trasportare l’attrezzatura necessaria per allenare fino a 10 allievi contemporaneamente con tutte le precauzioni dettate dai regolamenti". Per realizzare il progetto, i centri Trifit hanno creato una campagna di raccolta fondi che sta riscuotendo un grandioso successo e ha permesso di raggiungere in pochi giorni la cifra necessaria all’acquisto del primo furgone. Sono quasi 250 i cittadini che hanno già donato sulla piattaforma di crowdfunding (www.ideaginger.it), indice della voglia di cambiamento e della speranza di tornare al più presto ad allenarsi insieme.

"Ma non ci fermeremo qui - continua Gollinucci -. La campagna ha acceso l’interesse di molte aziende locali che ci stanno sponsorizzando e che vogliono partecipare attivamente al progetto permettendoci di raggiungere il nostro obiettivo di 15000 euro più velocemente. Se si ferma il movimento si ferma il mondo e mai come ora non possiamo permetterci che così tante persone abbandonino l’attività fisica a discapito della salute e dell’equilibrio mentale".