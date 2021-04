Open Day del Cercal nel distretto della scarpa di San Mauro Pascoli

Il Cercal, scuola internazionale di calzature di San Mauro Pascoli, apre le porte agli studenti. Lo fa in maniera virtuale con un Open Day in programma giovedì alle 15 in modalità digitale. Un pomeriggio per conoscere i corsi, le peculiarità dell’esperienza formativa nella Shoes Academy del distretto della scarpa femminile d’alta gamma, gli sbocchi lavorativi.Durante l’incontro sarà presentata la Scuola e il collegamento con il territorio calzaturiero in cui opera, saranno illustrati i principali percorsi proposti, le metodologie didattiche, le figure professionali formate e le prospettive per il mondo del lavoro. Nel corso del pomeriggio sarà inoltre possibile porre domande e interloquire con docenti e referenti dell’orientamento, e ascoltare testimonianze di ex alunni. La partecipazione all’Open Day è gratuita. Info: formazione@cercal.org