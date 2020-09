La loro passione diventa un'avventura dolcissima: due amiche aprono una biscotteria-pasticceria

Si sono conosciute in pasticceria e, alla fine, dopo anni che cercavano il locale giusto, sono riuscite ad aprirne una tutta loro. Anzi più che pasticceria si tratta di una biscotteria, un laboratorio per dolci speciali, dove si preparano cheesecake, biscotti glassati, torte alte. A lanciarsi in una nuova avventura dal nome, giustamente, dolcissimo, ovvero "Due coccole", sono Katia ed Elisabetta che il 19 settembre alle 16.30 inaugureranno, in via della Resistenza a Savignano sul Rubicone, la loro nuova biscotteria.

Un progetto che avevano nella testa da parecchio tempo, da quando tre anni fa si incontrarono nella pasticceria più conosciuta di Savignano.

"Io lavoravo lì, nel laboratorio, e facevo le torte - racconta Katia, 48 anni originaria di Verona e con un passato nel settore della pizzeria - mentre Elisabetta, che prima lavorava nell'impresa di mollette da bucato del padre, venne a fare uno stage dopo aver frequentato l'Accademia della pasticceria di Bologna. Tra noi è stata intesa a prima vista. Entrambe avevamo una grande passione per la pasticceria e l'idea di provare a fare qualcosa di nostro, come aprire un laboratorio tutto da sole, ci stuzzicava molto. All'inizio ne parlavamo così per gioco, poi, piano piano, è diventato qualcosa di più serio. Abbiamo iniziato a frequentare corsi insieme e, soprattutto, abbiamo iniziato a cercare un locale giusto che avesse una canna fumaria per cucinare. L'anno scorso, precisamente a settembre, ne abbiamo trovato uno che faceva proprio per noi, e così siamo partite".

Il locale era un vecchio bar piadineria chiuso da anni. Le due socie, appena entrate, nonostante fosse tutto da rifare, hanno avuto subito una bella sensazione. "Dentro abbiamo rifatto tutto - continua Katia - e l'abbiamo arredato girando negozietti con qualche pezzo di riciclo. Devo dire che siamo molto soddisfatte. Eravamo già pronte per aprire ad aprile ma il Covid ha scombinato un po' i nostri piani. Si è fermato il cantiere e, per riprendere tutto, ci abbiamo messo qualche mese. Ora però siamo prontissime.".

Nel laboratorio Katia ed Elisabetta, aiutate da Simonetta, sorella di Katia, prepareranno dolci e biscotti molto particolari, ideali per battesimi, matrimoni, compleanni ma anche di consumo quotidiano, come torte all'americana, biscotti glassati con farine speciali e alternative. "Faremo anche biscotti per bomboniere - spiega ancora Katia - cracker, fette biscottate, barrette proteiche artigianali. Stiamo sperimentando prodotti molto particolari, buoni ma soprattutto di alta qualità, realizzati con prodotti controllati e di primissima scelta. Nonostante non vogliamo essere un panificio faremo anche qualche tipo di pane, con farina di farro, di canapa, con noci. Non mancheranno grissini, focacce e forse anche la pizza: tutti prodotti utili anche per gli eventuali rinfreschi che ci verranno commissionati".

