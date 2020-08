We Reading Festival, si chiude con Pippo Civati e un concerto all'alba in spiaggia

Secondo e ultimo appuntamento savignanese per We Reading Festival, rassegna letterale-musicale che proprio da Savignano ha mosso i primi passi nel 2017. Sabato 22 Agosto alle 21:00 in piazza borghesi (davanti al Comune) l’ex parlamentare Giuseppe “Pippo” Civati si mostrerà da un punto di vista insolito portando sul palco la lettura de “Il Mio Anno Di Riposo E Oblio” di Ottessa Moshfegh, racconto che porta con se’ un forte parallelismo con la situazione vissuta durante il lockdown. Ingresso libero. Prenotazione posti su: www.wereading.it

Un finale insolito e suggestivo per la rassegna letterale-musicale che ha animato quest'ultima settimana di eventi in Riviera tra Santarcangelo, Savignano e Cesenatico. Legandosi alla tradizione cesenaticense dei concerti all’alba in spiaggia, l'ex membro di CCCP e CSI Giorgio Canali terrà Domenica 23 Agosto alle 6:00 del mattino un concerto dal vivo sulla spiaggia del Maré di Cesenatico, chiudendo così tutta la rassegna.

