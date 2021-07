Una nuova casa virtuale per due luoghi rappresentativi della cultura di Cesenatico

Continua la costruzione di una nuova identità online del Comune di Cesenatico: dopo il portale di Visit Cesenatico, completamente rinnovato, in questi giorni è toccato al Museo della Marineria e a Casa Moretti. Due dei luoghi più importanti della cultura di Cesenatico trovano così una nuova casa e una nuova identità online, in una veste grafica accattivante e una fruibilità perfetta sia da dekstop che da mobile.

I due siti internet pur mantenendo la loro identità visiva e la loro peculiarità di target, sono stati progettati in linea con lo stile e narrazione che caratterizza il portale Visit Cesenatico progettato per proporre le molteplici esperienze di visita che offre la destinazione.

Il sito di Casa Moretti www.casamoretti.it oltre a essere un contenitore ricco di informazioni, storie, narrazioni e citazioni che permettono di scoprire gli oltre novant’anni di vita del poeta, si propone come punto di riferimento degli studiosi che partecipano e seguono il Premio Biennale Marino Moretti istituito nel 19993 dal Comune di Cesenatico per onorare la memoria del suo scrittore.

Il sito del Museo della Marineria www.museomarineria.it presenta le diverse proposte di visita ed esperienze proposte ai visitatori offrendo un’accurata descrizione delle diverse sezioni, dei percorsi e una prima importante narrazione della storia della marineria che caratterizza Cesenatico.

Entrambi i nuovi siti sono stati curati dall’agenzia creativa Happy Minds di Ravenna

"Per la promozione turistica e per la vita culturale di un luogo come Cesenatico, l’aspetto di quello che succede online è molto importante e va curato nei minimi dettagli. Con il nuovo portale Visit Cesenatico abbiamo in mente, sempre di più, di fare questo: già molto è stato realizzato e vogliamo proseguire ancora. Cesenatico sta diventando una località sempre più all’avanguardia sotto ogni punto di vista", le parole del Sindaco Matteo Gozzoli.

"Visit Cesenatico è la diventata la nostra casa online per quanto riguarda il turismo e la narrazione del territorio, adesso ci stiamo aggiungendo anche tutto il mondo culturale della nostra città. Lo abbiamo immaginato, insieme a Happy Minds, come un mosaico con tante tessere. L’idea che stiamo provando a restituire è quella della nostra città: accogliente, “comoda” e piena di eventi e cose da fare", il commento dell’Assessore Gaia Morara.