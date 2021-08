Il sindaco sbotta: "Campagna denigratoria sui social contro l'amministrazione, sono indignata"

"Sui social notizie e commenti che gettano discredito contro l’Amministrazione comunale, si è superato il limite". Lo sfogo del sindaco di Gambettola Letizia Bisacchi che spiega la situazione che si è venuta a creare.

“Sui social tanti cittadini si 'incontrano' ogni giorno per segnalare problemi, cercare soluzioni, scambiarsi foto, ricordi e aneddoti, confrontarsi su temi di attualità, sollevare dibattiti, segnalare disservizi, chiedere informazioni e criticare l’operato del Comune. L’ Amministrazione comunale identifica in internet e nei social network una straordinaria opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva, tuttavia è bene anche essere consapevoli dei contenuti che si pubblicano, nonché delle responsabilità e conseguenze delle frasi scritte restano per lungo tempo e sono in grado di raggiungere moltissime persone in ogni luogo. La sensazione di essere protetti da uno schermo o da un nick-name non deve fare dimenticare che sulle piazze virtuali valgono le stesse regole della vita reale".

Bisacchi sottolinea: "La critica politica è legittima, ma non è accettabile quando deliberatamente si discredita l’Amministrazione comunale gettando ombre sulla correttezza dell’operato di Sindaco e Assessori, sulla loro integrità morale ventilando operazioni sottobanco e oscure macchinazioni su temi molto sensibili per la nostra comunità. Rispettiamo la libertà di pensiero e di espressione di ogni cittadino così come è sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. La nostra azione politica e amministrativa ha sempre posto al centro il bene comune, nel pieno rispetto della legge. Ognuno di noi si è messo al servizio della città per perseguire gli obiettivi di mandato con onestà e convinzione, rispettando sempre norme, regolamenti, procedure. Rispettando il ruolo del Consiglio comunale che mai è stato scavalcato nelle decisioni che gli competono. La nostra Amministrazione non ha mai ricevuto rilievi dagli organi preposti al controllo (Corte dei Conti – Revisori)".

"L’immediatezza e la facilità di espressione sui social - prosegue il sindaco - non può diventare pretesto per insinuazioni e discredito sull’azione amministrativa. Soprattutto chi copre ruoli istituzionali (nel campo politico, nel mondo della scuola e delle associazioni) deve agire con senso di responsabilità e con pieno rispetto della vita pubblica".

“Credo che in politica il dialogo debba essere costruttivo e il dibattito pubblico, anche se aspro, debba essere un momento di crescita per tutti. Partecipare alla vita pubblica significa portare rispetto verso i propri interlocutori ed avere la consapevolezza che le proprie azioni ed affermazioni hanno un peso ed un significato”, dichiara il Sindaco. Sono fortemente indignata - e con me tutta la mia squadra - che attraverso alcuni social si stia deliberatamente diffondendo una campagna denigratoria: non si tratta più di critiche o stimoli ma di diffamazioni che non si possono tollerare. Una grave leggerezza anche per chi ha il compito di monitorare e controllare ciò che viene scritto su queste piazze virtuali. Si è in alcuni casi davvero superato il limite. Se verranno a meno i presupposti di una corretta e rispettosa comunicazione, il Sindaco valuterà un’eventuale segnalazione agli organi di controllo".

"Auspicando - conclude Bisacchi - che il clima e il dibattito torni ad essere sano, costruttivo e propositivo, ribadiamo che questa Amministrazione comunale è disponibile a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti sull’operato e sugli obiettivi di mandato che si intendono perseguire e ricordiamo che, come previsto dalla normativa, ogni atto è frutto di un percorso legittimo, trasparente e, laddove comporti un impatto per la città e la comunità, ampiamente condiviso e naturalmente comunicato attraverso i canali istituzionali”.