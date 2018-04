Sagre, fiere, motoraduni e feste all'aperto: un weekend tra gusto e passione

Benché le temperature non siano ancora particolarmente miti - specie nelle ore notturne - la primavera è completamente sbocciata nel cartellone culturale di Cesena e dintorni. Sagre, raduni, feste all'aperto stanno via via occupando sempre più spazi, mentre resistono al centro e in periferia appuntamenti culturali, dal teatro alla musica, fino ai dibattiti.

SAGRE - Un solo, ma assai gustoso appuntamento tra le manifestazioni dedicate all'enogastronomia della Romagna-Toscana. Sulle colline di Ranchio, domenica si tiene la Sagra della Fiorentina, con un programma che prevede anche la festa del pane e la degustazione di vini locali ad accompagnare. Insomma, l'apoteosi a tavola.

AUTO E MOTO - Per un fine settimana l'Ippodromo predilige le ruote... agli zoccoli. Sabato e domenica è infatti prevista l'edizione annuale del motoraduno di respiro nazionale "Cavalli e motori" con Campionato Italiano Turismo FMI, un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati.

FIERE - Ultima occasione per rinvenire qualche chicca per l'arredamento della propria casa a "C'era una volta...antiquariato", la kermesse in programma a Pievesestina nelle giornate di sabato e domenica. Poi, se ne riparlerà a settembre. A Savignano, grande appuntamento con FieraPrimavera con tante curiosità accoppiate alla beneficenza.

DISCO & FESTE - Nell'ambito della Diabetes Marathon, che si svolge domenica a Forlì, Cesena partecipa alla gara di solidarietà con una grande festa denominata "Diabetes in music", sabato sera in piazza del Popolo, animata da prestigiosi disc-jockey e con ospite d'eccezione la regina della dance anni '90-2000 Alexia. Domenica, altra maratona, questa volta di ballo, al Teatro Verdi con la tappa dello Street Fighter World Tour 2018.

CONCERTI - Affollati i palchi di tutto il territorio. Si parte venerdì al City Bar di Cesenatico con il rock di "Seventies sunrays", mentre sabato a Bagno di Romagna "I traditori" presentano l'album d'esordio. La stessa sera, il Vidia di Cesena ospita il duo "Coma_Cose", mentre al Circolino delal Busca si apre una due giorni di mostra-concerto con "Onemanpier". Nella cornice del castello di Sorrivoli, sabato tributo a Fabrizio De André. Al Circolo Lalibi di Rio Eremo, infine, spazio a "Moto Neopoetico Partenopeo".

E non finisce qui!!! ==========> Nella prossima pagina gli spettacoli in teatro, gli incontri, le mostre e i film più attesi in sala!!!