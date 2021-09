Novità in centro storico, anche un bar per il locale amato dai teenager che si allarga alla "porta accanto"

Continua la vivacità dei locali in centro storico, dove non mancano inaugurazioni e novità per la movida cesenate

Continua la vivacità dei locali in centro storico, dove non mancano inaugurazioni e novità per la movida cesenate. E' il caso di Foodie che raddoppia e diventa più grande. Luca Ceccarelli, già titolare di "Foodie" in piazza Amendola a Cesena, ha preso in affitto l'ampio locale dell'ex Peterland, hamburgeria in stile olandese, che aveva aperto qualche anno fa proprio a fianco del suo locale, l'ha ristrutturato e venerdì ha inaugurato "Foodie next door" (letteralmente Foodie porta accanto).

Praticamente ha realizzato un unico locale ma con due entrate che danno sulla stessa piazzetta centrale. Un'entrata resterà quella del tradizionale Foodie, locale amatissimo dai teenagers, coi suoi 20 posti a sedere e spazio all'interno. L'altra, quella più vicina al Comune, rinnovata, ospiterà tutti i tipi di clientela perchè farà anche bar mattutino e locale da sera con alcolici, aperitivi e cocktail. Insomma un locale a 360 gradi.

"Ci mancavano posti a sedere per l'inverno - spiega Luca - Perché Foodie, a parte i posti esterni molto utilizzati in estate, al suo interno può contenere circa 20 persone. E così abbiamo pensato di raddoppiare e ampliare la disponibilità di posti a sedere. Una volta preso il locale a fianco ci siamo accorti che era molto spazioso, è stato a quel punto che abbiamo pensato di realizzare qualcosa che Foodie non aveva ancora: un bar e un'area dedicata ad aperitivi e a bere un cocktail. E così è nato Foodie next door. Il menù non cambia, la qualità dei prodotti è sempre molto alta e il format è lo stesso di Foodie. Abbiamo solo più tavoli a sedere, quasi 300 esterni, e una sessantina interni, e la possibilità di differenziare i servizi, offrendo più varietà".