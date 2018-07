Il nuovo Cesena sarà una società con Patrignani presidente: "Appartenenza al territorio"

“Non appena ricevuta la comunicazione del Comune il raggruppamento di imprese rappresentato da soci e non soci di Pubblisole si è riunito per avviare i lavori e consentire alla città di Cesena di avere al più presto una squadra di calcio e continuare a tifare per i colori bianconeri”, lo annuncia una nota di Pubblisole, che non sta quindi con le mani in mano.

Continua la nota dei vincitori del bando: “L’operazione di CESENA FC voluta fortemente da un gruppo di imprenditori e professionisti espressione della città, impone un rapido percorso che riguardi gli aspetti tecnico, sportivo, comunicativo e di infrastrutture. Tutto ciò dovrà gradualmente portare la società a essere competitiva in un ambito di auto sostenibilità. Il Cesena è forte della sua storia e vanta l’ambizione di essere il punto di riferimento del movimento calcistico dell’intera provincia con sconfinamenti in tutta la Romagna. Il progetto è quindi pronto ad accogliere altre imprese che vogliano contribuire alla sua realizzazione”.

Consapevoli che il difficile arriva ora e che nel prossimo triennio occorrerà trovare un soggetto che creda nel calcio e sia disposta ad intervenire in maniera adeguata ad obiettivi sempre più ambiziosi, Augusto Patrignani, presidente designato della società che si andrà a costituire nelle prossime settimane, dichiara: "Questo radicamento sul territorio dovrà cimentarsi non solo con le varie forme di appartenenza del tifo, ma anche attraverso una stretta collaborazione con le varie società minori e con un sistema comunicativo che intercetti adeguatamente le diverse realtà sociali ed economiche, non ultime le Istituzioni locali. In linea con quanto sopra indicato, Cesena FC si pone l’obiettivo di soddisfare sentimenti di appartenenza attraverso il coinvolgimento diretto di uomini ed imprese. In effetti, crediamo che solo attraverso una forte e allargata appartenenza al territorio potremo raggiungere gli obiettivi di auto sostenibilità sopra enunciati”.