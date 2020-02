Fabbrica abbandonata di via Russi, "Criticità segnalate da anni. Una polveriera dimenticata"

"Il problema relativo alla fabbrica abbandonata in via Russi, da tempo luogo frequentato da senza tetto e teatro di attività illecite quali spaccio e prostituzione, continua a non essere gestito". Solleva il caso Cesena Siamo Noi: "Da anni, almeno 5, sono molteplici le lamentele da parte di cittadini che segnalano le criticità di quest’area, tra l’altro confinante con una scuola elementare. Nei giorni scorsi si è letto di uno scombro che ha portato esclusivamente all'allontanamento temporaneo di persone, infatti nei giorni subito successivi la “fabbrica” è tornata ad essere frequentata nuovamente".

"Persone disperate, delinquenti, italiani, stranieri e anche soggetti che si recano normalmente al lavoro ed hanno regolare permesso di soggiorno ma semplicemente non dispongono di un luogo dove abitare, vivono tutti nella completa indifferenza, è questa la Cesena che vogliamo? - è l'interrogativo -. Parliamo di partecipazione, inclusione e supporto ai bisognosi ma le uniche azioni che si leggono sui giornali sono sgomberi e speranze che privati possano acquistare l’immobile, aggiudicato tra l’altro durante l’ultima asta dalla Cesenate spa, come se le istituzioni non possano o vogliano occuparsi della questione, e come se l’amministrazione pensasse che chiudere questo luogo sia l’unico modo di affrontare il problema".

"Lo stesso vale per altre aree critiche come zona stazione, ex mercato e ipercoop lungo savio, è evidente che vada aperta una nuova stagione di progettazione urbanistica e soprattutto sociale partecipata con il coinvolgimento dei cittadini e delle scuole. Rivolgiamo al sindaco Lattuca e agli assessori Labruzzo e Ferrini una domanda: qual è il progetto concreto di questa amministrazione per porre rimedio al problema di sicurezza e al contempo aiutare persone in situazioni precarie?"