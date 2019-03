Volley B1 donne, l'Elettromeccanica Angelini in trasferta a Montespertoli

Sabato 16 marzo alle ore 21, l’Elettromeccanica Angelini Cesena sarà impegnata in toscana, a Montespertoli, contro la terzultima della classe. Il match è valido per la sesta giornata di ritorno del campionatori B1 femminile. Le toscane vengono dalla sconfitta di Castelfranco, mentre le cesenati hanno liquidato in 3 set Quarrata, consolidando significativamente il 3° posto in classifica, ovvero l’ultimo valido per l’accesso ai playoff. Il margine da amministrare sulle inseguitrici è ora di 6 punti. Ma nel mirino delle bianconere potrebbe esserci anche la piazza d’onore, occupata dal Montale, che dista solo un punto.

«La partita contro Quarrata – ha commentato la schiacciatrice friulana Alma Frangipane – è stata gestita con molta lucidità da parte nostra. Siamo state brave nel tenere sempre alto il margine di vantaggio acquisito. Per noi era una partita che contava molto. Dobbiamo continuare a fare punti per crederci e per centrare il nostro obiettivo, che è il raggiungimento dei playoff. Ce la metteremo tutta e lo dimostreremo in campo, patita dopo partita».

Alma Frangipane, al secondo anno a Cesena, ha quindi parlato del match contro Montespertoli: «Ora dovremo continuare nel solco tracciato, conquistando i tre punti anche a Montespertoli, perché sappiamo che, d’ora in avanti, ogni partita diventa decisiva».