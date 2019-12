Calcio femminile, il Cesena torna con un punto da Vittorio Veneto

Il Cesena femminile esce con un pareggio dalla trasferta di Vittorio Veneto. Allo stadio Comunale della Città della Vittoria di Vittorio Veneto, le bianconere allenate da Mister Rossi pareggiano 1-1 passando in vantaggio al 41esimo con Porcarelli, a fissare il risultato sull'x ci pensa per le venete Mella al 61esimo. Un pari che lascia l'amaro in bocca al Cesena, padrone del campo per lunghi tratti. Prossimo appuntamento per domenica 5 Gennaio 2020 per la trasferta di Roma contro la Lazio.