Verso le elezioni dei consigli di quartiere, incontro del Pd

Martedì alle ore 20:45 a Cesena, presso il Bar Time Out a Martorano in via Ravennate 2124, si terrà un incontro organizzato dal circolo PD Ravennate per discutere e confrontarsi con i cittadini del quartiere sull’organizzazione del percorso che porterà alle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Quartiere. Sarà l’occasione per fare un’analisi anche sul recente risultato elettorale delle elezioni in Emilia-Romagna, che hanno visto una vittoria della coalizione di Stefano Bonaccini e un risultato positivo del Partito Democratico, cresciuto anche a Cesena del 4% rispetto alle recenti elezioni europee. Saranno presenti il Segretario Pd comunale Maria Laura Moretti e il Segretario di circolo Fabio Brunelli.