Verso il 2019, Nazione Futura e Romagna Opera organizza gli "Stati generali per la Cesena del futuro"

In vista delle elezioni amministrative del 2019 il circolo di Cesena di Nazione Futura e l'associazione Romagna Opera organizzano gli "Stati generali per la Cesena del futuro", un evento in cui verranno discusse idee e proposte per il futuro della città che si terrà sabato alle 18 nella Sala Cacciaguerra della Banca di Cesena in Viale Bovio 72. Dopo l'introduzione dei responsabili delle due associazioni, Francesco Giubilei e Patrizia Ricci, interverranno Galeazzo Bignami di Forza Italia, il senatore Alberto Balboni di Fratelli d'Italia, il già assessore alle Culture, Identità e Autonomie di Regione Lombardia Cristina Cappellini e i cesenati Antonella Celletti della Lega e Marco Casalini capogruppo di Libera Cesena.

L'incontro, moderato dal giornalista di "Libero" Daniele Dell'Orco, è un'occasione di confronto tra i rappresentanti delle forze politiche di centrodestra sui principali temi del dibattito cittadino. L'appuntamento, spiegano gli organzizatori Giubilei e Ricci, "rappresenta un importante segnale di unità di un’area politica che giocherà una partita importante alle elezioni amministrative del prossimo anno. Al tempo stesso vogliamo porre l’attenzione sui problemi concreti dei cesenati, non è un caso che questo evento sia stato promosso da due realtà culturali, in città è necessario tornare a parlare di idee e contenuti affrontando temi come la sicurezza, le politiche giovanili, la situazione del centro storico, la gestione delle infrastrutture. Il nostro auspicio è che possa nascere un fronte politico-culturale alternativo e promotore di un rinnovamento che unisca i partiti e la società civile". In occasione degli "Stati generali per la Cesena del Futuro" verrà presentato il libro "Rinascimento cesenate", che, viene spiegato, "raccoglie i migliori contributi ricevuti dal concorso indetto in primavera da Nazione Futura con proposte per migliorare Cesena da parte dei cittadini".