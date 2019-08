Verde pubblico, la Lega: "Cesena appare sciatta e senza decoro"

“La scarsa manutenzione del verde pubblico, in particolare in centro storico, e la crescita incontrollata di piante erbacee lungo le strade, i marciapiedi, i muretti, ecc., anche in luoghi strategici per il turismo cittadino, non sono un bel biglietto da visita per Cesena, che appare sciatta e senza decoro. A questo proposito sono giunte alla nostra attenzione numerose segnalazioni di residenti e di gestori di esercizi, che già avevano provveduto a denunciare il problema, rimasto tuttavia senza soluzione. Abbiamo quindi presentato un’interpellanza per sapere a chi spetti la competenza di provvedere al verde pubblico, agli sfalci e all’eliminazione delle piante erbacee nell’area del centro urbano, chi abbia compiti di controllo e verifica che queste attività siano svolte a regola d’arte e a quanto ammontino i costi, voce per voce, per effettuarli. Chiediamo infine alla Giunta se non ritenga che i risultati, come tutti abbiamo modo di osservare, non siano confacenti alle esigenze di una città che siamo convinti meriti molto di più in fatto di gradevolezza, ordine e pulizia”. Ne danno notizia in una nota i consiglieri comunali della Lega, Antonella Celletti e Enrico Sirotti Gaudenzi.