Natale con sosta gratuita in centro, il Comune non chiude: "Ma può diventare boomerang"

"Può essere praticabile ma non credo sia la panacea di tutti i mali, è qualcosa che stiamo valutando". L'assessore allo sviluppo economico Luca Ferrini non chiude all'ipotesi paventata da più parti di una sosta gratuita in centro storico per il periodo delle feste. Potrebbe essere una spinta per incentivare lo shopping natalizio nelle attività del centro. Una soluzione sulla falsa riga di quanto deciso dal Comune di Forlì, che dal primo dicembre al 6 gennaio renderà i parcheggi in centro gratuiti dalle 15 in poi.

Una proposta che a Cesena è stata lanciata da Confcommercio, e da ultimo dalla Lega. "Sarebbe - ha sottolineato il presidente di Confcommercio cesenate Patrignani - un segnale importante di sostegno al commercio e alla rete distributiva, per invogliare allo shopping e rendere più conveniente l’accesso al cuore della città. L’auspicio è che, visto che esistono ancora i tempi per poterlo attuare, l’amministrazione comunale intervenga in tal senso".

"Ascoltiamo le associazioni di categoria - sottolinea Ferrini - ma siamo sicuri che rendere la sosta gratuita tutto il giorno non possa diventare un boomerang per i commercianti?". Il rischio è quello di un vero e proprio assalto ai parcheggi del centro, in cui non ci sarebbe più ricambio. "Comunque è un'ipotesi che stiamo valutando anche dal punto di vista della fattibilità economica".