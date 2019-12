Imprese, lavoro, Terzo settore e turismo: tour nel cesenate di Stefano Bonaccini

Mercoledì Stefano Bonaccini trascorrerà l’intera giornata nel Cesenate per incontrare, in particolare, imprenditori, rappresentanti del Terzo Settore e albergatori. Una giornata, dunque, che sarà dedicata a temi cardine della campagna elettorale del presidente uscente e ricandidato alla guida dell'Emilia-Romagna: imprese e lavoro, Terzo Settore e turismo. La mattinata prevede alle 11 a Cesena (Via Dismano, 2600) la visita al Gruppo Orogel, azienda importante per il territorio e non solo,.

Il pomeriggio, alle 14,15, Bonaccini visiterà a Bora Mercato Saraceno la Righi Group, azienda specializzata nell’automazione industriale (via Da Vinci 1). Alle 15,30 si sposterà nuovamente a Cesena per incontrare alcune organizzazioni del Terzo settore; l’appuntamento si terrà al Welldone Cils Social Food in piazza della Libertà 4, il nuovo progetto di integrazione che ha coinvolto come dipendenti 6 persone con disabilità. Successivamente, alle 17,30, incontrerà Confindustria Forlì-Cesena a Cesena Fiera (Via Dismano, 3845).

Alle 18,30 Bonaccini sarà a Martorano di Cesena per una visita alla CAC Group – Cooperativa Agricola Cesenate, anche per un saluto agli imprenditori cesenati (Via Calcinaro, 1450). In serata, il presidente porterà un saluto al Galà degli auguri di Adac – Associazione degli Albergatori di Cesenatico, alle ore 20 al Grand Hotel da Vinci (via Carducci 7, Cesenatico).