Il Pdf replica a Bonaccini: “La nostra è un Regione ricca? Sì, ma non grazie a chi ha amministrato"

“È davvero sorprendente sentire il governatore Bonaccini prendersi il merito del “benessere” finanziario di Regione Emilia-Romagna: se le casse regionali sono floride lo si deve al lavoro degli imprenditori locali e ai risparmi delle nostre famiglie su cui si applicazioni le tassazioni. I soldi della nostra Regione non sono “cosa loro” ma sono frutto dei sacrifici dei cittadini e non possiamo più consentire che sia solo la Regione a decidere come spenderli ma dobbiamo favorire una piena libertà di scelta per famiglie e imprese: diamo a loro, con la logica dei voucher seguendo il modello Lombardo, quali servizi (regionale o privato) scegliere e così favorendo una reale concorrenza competitiva senza più la mano invasiva del pubblico nell’economia” dichiara De Carli Mirko (Coordinatore Nazionale Alta Italia del Popolo della Famiglia).

“Anche a Cesena ci spenderemo con forza per sburocratizzare e ridurre al minimo il carico fiscale di famiglie e imprese familiari: serve liberare risorse per favorire l’innovazione, creare buona occupazione, riuscire a mantenere nelle nostre comunità le migliori teste che escono dalle nostre università e far sì che possano nascere sempre più nuove famiglie che mettono al mondo figli ” dichiara Massimo Pistoia candidato pdf- Cambiamo! Insieme per l’Emilia-Romagna .