Elezioni, Elisabetta Gardini (Fratelli d'Italia) lancia la volata ad Andrea Rossi

L'eurodeputata Elisabetta Gardini a Cesena sabato per lanciare la volata ad Andrea Rossi affermando che "l'egemonia Pd si smantella con le competenze". L'eurodeputata Elisabetta Gardini, da qualche mese entrata in Fratelli d'Italia, ha fatto visita nella tarda mattinata di sabato alla sede elettorale del candidato sindaco del centrodestra Andrea Rossi. Una visita di cortesia per ribadire i concetti cardine della sua campagna elettorale europea dove "per il bene dell'Italia - ha ricordato - occorre costruire una grande alleanza del centrodestra", e per supportare l'avventura politica della coalizione di Rossi "che - ha detto la Gardini - ha tutti i numeri e le competenze per affermare, anche a Cesena, il valore assoluto dell'alternanza".

E proprio sulle competenze si è soffermata l'Eurodeputata padovana, molto critica con il Pd "che ovunque toglie ossigeno all'economia" e che "manda avanti sempre i soliti, ignorando la meritocrazia e pensando solo al mantenimento strategico delle sue poltrone e dei suoi privilegi". Candidata alle elezioni europee nella circoscrizione Italia Nord Orientale (Veneto, Emilia, Friuli e Trentino), accompagnata nel suo tour romagnolo da Davide Minutillo, l'europarlamentare ha dialogato con Andrea Rossi, sottolineando alcuni importanti elementi di convergenza: "La Romagna è bloccata - ha detto - ma i tempi per l'alternanza sono maturi. Quando venni qui qualche anno fa il centro-destra si riuniva in gran segreto come la carboneria. Oggi la gente è stanca e finalmente non ha più paura a dirlo. Il vento sta cambiando e sono certo che anche a Cesena sia arrivata l'ora del cambiamento".