Elezioni, Micucci (Cesena 2024): "Porteremo la Nutraceutica in ospedale"

Matteo Micucci è uno dei candidati consiglieri comunali della lista Cesena 2024. Il giovane, esperto di Nutraceutica, giovedì sera al Palazzo del Ridotto ha parlato di Medicina Integrata, uno dei temi cari alla lista e alla coalizione che sostiene il candidato Enzo Lattuca. La Nutraceutica studia, tra le altre cose, i benefici degli alimenti e delle piante medicinali sull’organismo.

"Cesena 2024 si impegna, in caso di vittoria alle amministrative, a favorire l’inserimento della Medicina Integrata presso l’Ospedale Bufalini, in accordo con i principali esponenti della disciplina - ha spiegato Micucci - Si tratterebbe di una delle più grandi innovazioni sanitarie della nostra Regione: in Toscana è già stato realizzato un progetto simile con finanziamenti regionali, il centro di medicina integrata di Pitigliano".