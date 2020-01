Tante prelibatezze, i pasquaroli e la tombola alla Festa del Maiale

Domenica 26 gennaio si svolge in Piazza Maggiore a Montiano la 15^ Festa del Maiale, un appuntamento dedicato alla golosa gstronomia romagnola che si tiene dalle 9:00 alle 19:00.

Alle 9.00 apre il mercatino in via Cesare Battisti e via Vittorio Veneto, mentre alle 12.00 ci si può ristorare allo stand gastronomico.

Nel pomeriggio arriva il diverimento con i gruppi di Pasquaroli alle 15.00 e la tombolo in piazza alle 16.45.