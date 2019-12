Il ricco programma della Longiano dei Presepi: animazioni, camminate e polenta in Piazza

Continua l’inossidabile manifestazione natalizia longianese, inaugurata l’8 dicembre e già meta di numerosissimi turisti e appassionati, fra i tanti eventi della settimana di Natale. Il ricco percorso di più di 40 punti-presepe sarà tutto visitabile ogni giorno, sempre dalle 14.30 alle 18.30: numerosi presepi attenderanno dunque i visitatori per regalare l’incanto e la magia di una calda atmosfera natalizia nel suggestivo centro storico., dal Grande Presepe Meccanico del Convento del Ss. Crocifisso, fulcro della manifestazione, allestito ancora una volta dalla famiglia Gualtieri, ai tanti presepi nei musei e nelle chiese, al Rifugio Bellico, alla Fondazione Tito Balestra e naturalmente l’incredibile collezione alla Sala San Girolamo, con innumerevoli presepi di ogni tipo, da collezioni provenienti da tutto il mondo.



Martedì 24 dicembre, la Vigilia di Natale sarà allietata dalla Recita natalizia al Santuario del Ss. Crocifisso, a cura del Gruppo parrocchiale, a partire dalle 23.00. Giovedì 26 dicembre un Santo Stefano nel segno della festa, con la Longiano Marchin’ Band a vivacizzare piazza Tre Martiri e il centro storico: un coinvolgente spettacolo musicale itinerante, al ritmo dei grandi classici della tradizione natalizia

Giornata ricchissima venerdì 27 dicembre.

In piazza Tre Martiri dalle ore 19.30 Polenta in piazza, a cura del Gruppo Alpini di Sogliano al Rubicone, in collaborazione con Protezione Civile e Pro loco di Longiano: il ricavato sarà destinato alle attività della Protezione Civile Rubicone. In serata si terrà la ormai tradizionale Camminata dei Babbi Natale, a cura di Longiano Cammina Trek & Bike, con partenza da piazza Tre Martiri alle 20.30. Per l’occasione, i presepi saranno aperti e visitabili, oltreché nel consueto orario pomeridiano, anche alla sera, dalle 20.30 alle 22.30. Sabato 28 dicembre è in programma il terzo e ultimo appuntamento con i laboratori “Creare con l’argilla”, per bambini e famiglie, a cura di Cinzia Lega, dalle 15.00 alle 18.00 alla Sala San Girolamo.