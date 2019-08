"Punto sul centro storico", dalle parole ai fatti: il negozio lascia il centro commerciale

Il messaggio lanciato da Gabriele Zavalloni, professionista dell'abbigliamento cesenate (a metà anni Ottanta ha aperto Next in corso Sozzi, poi Scout, Black Sheep in centro e Next Lungosavio), è di quelli importanti: "Ora come non mai bisogna puntare sul centro storico e la sua rivitalizzazione".

Ma le sue non sono solo parole: tra poco più di un mese, infatti, chiuderà il negozio che si trova al centro commerciale Lungosavio (che funzionava benissimo) per aprire sabato mattina, 31 agosto, "Black Sheep" in via Cesare Battisti 1, nei locali dell'ex osteria Vivì, in pieno centro storico.

Sarà un negozio di abbigliamento per uomo e donna, con borse, accessori vari, alcune marche per ragazzi e ragazze e nuovi brand interessanti. Ad affiancarlo in questa avventura c'è sempre sua moglie Paola che, grazie al gusto e alla sua professionalità, cura tutta la parte che riguarda l'abbigliamento femminile.

"Noi siamo innamorati del centro storico da sempre - spiega Gabriele - e pensiamo che debba tornare a vivere come una volta, a essere frequentato e punto di ritrovo per tutti i cesenati. Spero che un negozio come il nostro possa essere un'attrattiva in più".

Gabriele otre al centro storico, aprendo il suo nuovo negozio, ha voluto valorizzare anche la tradizione artigianale, i lavori manuali che, nelle grandi catene di negozi di abbigliamento, solitamente vengono snobbati. Tutto l'interno di "Black Sheep", infatti, è fatto su misura da artigiani locali, anche l'insegna esterna verrà dipinta a mano, e la progettazione degli interni è opera dello studio cesenate JS Architetti. Un modo per incentivare e valorizzare le risorse locali. L'inaugurazione del negozio è prevista per sabato. E così il centro commerciale Lungosavio perde un altro pezzo importante di abbigliamento. Secondo alcuni il centro direzionale è già pronto a rimpiazzarlo, ma non con un'attività simile forse con un altro servizio Coop.