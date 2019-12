Macfrut 2020, gli esperti del settore guidano i tour sui Biostimolanti

Un fitto calendario di tour guidati da esperti del settore e incontri mirati con i referenti delle filiere produttive e opinion leader. Sono uno dei cardini del Salone Biostimolanti dell’edizione 2020 di Macfrut in Fiera a Rimini da martedì 5 al 7 maggio. Al centro dell’iniziativa le specifiche esigenze dei produttori e le ultime soluzioni proposte dagli espositori, un’occasione privilegiata per conoscere e far conoscere le reali potenzialità dei prodotti biostimolanti.

Secondo l’Agenzia europea per l’ambiente, a causa dei cambiamenti climatici, la produttività delle colture dei paesi del Mediterraneo diminuirà di oltre l’80% entro il 2100, mentre vi saranno condizioni opposte nei paesi del centro-nord d’Europa.

Insetti alieni e nuove fitopatie diventeranno una costante per i territori del Sud Europa, mentre il progressivo ritiro dei presidi fitosanitari (con un uso degli insetticidi già dimezzato da inizio secolo) lascia già praticamente senza opzioni di difesa alcune colture, e rende le poche molecole ancora utilizzabili sempre più a rischio di indurre resistenze nei patogeni e parassiti.

In questo scenario, il mondo della produzione agricola cerca risposte a un futuro sempre più incerto, dove alla difficoltà commerciali indotte dalla globalizzazione, si aggiungono complessità produttive finora sconosciute. Gli agricoltori e i decision maker delle filiere guardano con crescente interesse al mondo dei biostimolanti, comprendendo la potenzialità di soluzioni compatibili con le istanze ambientali e che mettano le colture in condizioni di meglio sostenere le sfide in campo.

In quest’ottica Macfrut, fiera internazionale dell’ortofrutta aperta all’innovazione, propone per il secondo anno consecutivo Biostimolant international event, un grande evento dedicato ai biostimolanti alla presenza delle principali aziende del settore in un confronto con le filiere produttive e i tecnici. L’evento si compone di tre parti: Salone, Tour guidati e Congresso internazionale. L’evento è organizzato da Macfrut, Fiera internazionale dell’ortofrutta in programma alla Fiera di Rimini (5-7 maggio 2020), in collaborazione con il partner scientifico Agri 2000.