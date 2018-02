Dopo "Filippo chiudile", gli studenti si sdebitano e spargono il sale in centro

Dopo l'abbondante nevicata della nottata tra lunedì e martedì, la situazione a Savignano è in progressivo miglioramento. Anche mercoledì gli studenti non torneranno sui banchi. "La chiusura delle scuole ha sicuramente fatto sì che il traffico in mattinata diminuisse sensibilmente sulle nostre strade, perciò la viabilità, seppur con rallentamenti, non ha fatto riscontrare gravi criticità - ha spiegato il sindaco Filippo Giovannini -. Per tutta la mattinata sono stati in azione i mezzi anti-neve". Le maggiori criticità sono state segnalate tra Fiumicino, Capanni e Savignano Mare. Ma nel primo pomeriggio sono tornate percorribili. Sempre in mattinata c'è stato un guasto in due cabine dell'alta tensione nella zona di via Raffaello Sanzio. Temporaneamente vi è stata un'interruzione della corrente dovuta all'intervento di riparazione

Martedì pomeriggio, Savignano insieme agli altri due vicini comuni del Rubicone (Gatteo e San Mauro Pascoli) era stato tra quelli che fino all'ultimo avevano tentato di non chiudere le scuole. Ma poi sotto le finistre del municipio, in mezzo alla budera, è arrivato il simpatico e singolare appello di alcuni studenti al sindaco Filippo Giovannini ad emettere l'ordinanza di chiusura. Alla fine il sindaco ha "ceduto" (il provvedimento d'altra parte è stato preso da tutti i sindaci nella provincia di Forlì-Cesena e di Rimini), ma aveva invitato provocatoriamente gli studenti ad armarsi di pala e venire a spargere il sale dato che non andavano in classe. E nel pomeriggio tanti ragazzi hanno raccolto l'appello del sindaco di spargere il sale per le vie del centro storico assieme ai volontari della Protezione Civile.