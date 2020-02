Rockin’1000 arriva in Piazza San Marco a Venezia per l’Home Festival

La prima occasione sarà durante il Carnevale di Venezia, domenica 23 febbraio in Piazza San Marco, dove una piccola delegazione di musicisti appartenenti alla più grande Rock Band al mondo farà un’incursione musicale, accompagnata dai video ufficiali della band.

Si tratta di un piccolo assaggio e un’anticipazione di quello che possono scatenare tanti musicisti che suonano tutti insieme, all’unisono, per celebrare la Musica come linguaggio universale, in perfetta sintonia il tema di questa edizione del Carnevale di Venezia: l’Amore.

L’esibizione in formato ridotto a Venezia è la modalità scelta per annunciare ufficialmente la partecipazione di Rockin’1000 con il concerto dei 1000 alla decima edizione di Home Festival (10-12 luglio a Parco San Giuliano - Venezia), dove l’esercito di musicisti si esibirà tra gli headliner domenica 12 luglio 2020, giornata conclusiva della manifestazione.

“Siamo onorati di essere stati invitati al Carnevale di Venezia, in una delle piazze più belle del mondo e felici di annunciare la nostra partecipazione all’Home Festival 2020” - dichiara Fabio Zaffagnini, fondatore di Rockin’1000 e prosegue: “ E’ la prima volta che Rockin’1000 si esibisce nell’ambito di un festival. Per noi rappresenta un motivo di orgoglio stare su quel palco insieme agli altri headliner. La location poi, è perfetta per la nostra community che amerà vivere l’esperienza del festival fino in fondo”.