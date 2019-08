Parole, libri e passatelli: una commedia tutta romagnola per gli amanti del 33 giri

Una divertente commedia umana a 33 giri è protagonista del quarto incontro di “Sere lèggere con l’Autore” in programma martedì 6 agosto al Parco Fellini di Gambettola (via Sopra Rigossa 785).

Questa volta a perdersi e poi ritrovarsi tra parole, libri e passatelli sarà Alessandro Casalini (ingegnere cesenate che oltre a occuparsi di sviluppo web & software come freelance ha coltivato la passione della scrittura) con il suo libro “Fedeli al vinile” (edizioni Libro Mania), una divertente storia tutta romagnola ambientata nell’estate del 2001.

A fare da scenografia al libro è il VinylStuff che non è solamente un negozio, è una sorta di novello Bar Sport dove si incontrano tizi tanto strani quanto simili a ciascuno di noi. Ne nascerà una battaglia all’ultimo colpo tra analogico e digitale, tra il bene e il male, a suon di note, bit, fruscii e bytes.

Dalle 19 spazio a un dj set che alternerà soul, freakbet, garage, beat italiano, reggae e ska durante il momento dell’aperitivo con golose piadine fritte, mentre per chi vorrà cenare ci saranno i passatelli romagnoli nati on the road con il food truck ASPASSO e altre piccole golosità nel piatto e nel calice proposte dal locale ALPARCO (consigliata la prenotazione del tavolo telefonando al 351 9956313). Alle ore 21.30 inizierà l’incontro con l’autore presentato da Manuela Gori e condotto da Massimo Eusebio con leture di Maurizio Cirioni. Anche dopo la presentazione continuerà il dj set. L’ingresso è libero e gratuito. La rassegna “Sere lèggere con l’Autore” è curata da Claudio Venturelli e organizzata da ASPASSO Buona Romagna in collaborazione con Manuela Gori.