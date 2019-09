Parco Cesuola, i progetti votati con Carta Bianca presto saranno realtà: al via i lavori

Al Parco Cesuola è tutto pronto per l’avvio dei lavori che avranno inizio la prossima settimana. L'opera è prevista all'interno del progetto “Progetti Partecipati anno 2017” finanziato e appaltato alla ditta Impresa Biguzzi di Forlimpopoli. Nello specifico, il progetto prevede la realizzazione di tutti gli interventi richiesti e votati con l'iniziativa "Carta Bianca 2016", come rileva anche il cartello di iniziativa "Carta Bianca 2016" voluto dal Quartiere Cesuola prima delle elezioni. In totale gli interventi da realizzare sono 13 fra cui anche il Ponte ciclo-pedonale di collegamento tra le due aree del parco separate dal torrente Cesuola.

L'appalto è già stato consegnato il 10 ottobre dello scorso anno e al momento molti lavori sono stati già realizzati (ad esempio l'asfaltatura delle banchine di via Fratelli Bandiera, i parcheggi in località Bulgarnò e la manutenzione pista ciclo-pedonale sul Pisciatello). Sono stati realizzati interventi per circa l'80%. In riferimento alla passerella ciclo-pedonale invece i lavori non sono ancora iniziati considerato che si tratta di un intervento più complesso.