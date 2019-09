Novità per gli studenti delle superiori, uno sconto sull'abbonamento dell'autobus

Una bella novità per gli studenti di Gatteo, annunciata su Facebook dal sindaco Vincenzi. E' in arrivo uno "Sconto sull'abbonamento del bus per gli studenti delle scuole superiori: in vista dell'inizio dell'anno scolastico, per i ragazzi under 26 residenti nel Comune di Gatteo che frequentano le scuole superiori ed utilizzano il bus, è previsto uno sconto del 10% sul prezzo dell'abbonamento annuale". Lo sconto sarà valido per gli abbonamenti acquistati fino al 30 novembre. Chi avesse già eventualmente acquistato l'abbonamento potrà chiedere il rimborso alle biglietterie di Start Romagna tra il 16 ed il 30 settembre.

