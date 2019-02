Dalla Preistoria ai viaggi spaziali: ecco il viaggio del Museo Dell'Ecologia

Presentato dal direttore Lorenzo Rossi “Curiosi per Natura – L'avventura della Scienza dalla Preistoria ai Viaggi Spaziali””, la programmazione delle attività del Museo Dell'Ecologia di Cesena per i prossimi quattro mesi, un anticipo in quanto sono già state formalizzate tutte le attività del '19 che saranno poi divulgate a tempo debito. "Curiosi per Natura - dice Lorenzo Rossi - sta ad indicare che tutti noi abbiamo insita il desiderio di conoscere quello che ci circonda ed in particolare la natura. Questo Museo nasce con l'intento di superare la dicotomia tra umanisti e scienziati, far crollare il muro che c'è fra questi due generi di applicazione per ricondurre tutto ad un filone comune".

I quattro mesi di attività programmata si riconducono ciascuno a dei filoni di ricerca e di coinvolgimento scientifico, sociale, storico e filosofico ad iniziare con Charles Darwin (febbraio), Leonardo da Vinci (marzo), Animali e Uomini (aprile), Stregati dalla Luna (marzo). "Con Darwin - continua il direttore- vogliamo rendere omaggio ai duecentodieci anni della nascita dello scienziato che con la sua teoria rivoluzionario ha sconvolto e cambiato per sempre il mondo delle scienze naturali. A seguire con Leonardo da Vinci, nel cinquecentesimo anno dalla morte, parliamo di un genio universale che ha precorso i tempi. Quindi sarà la volta delle tematiche Animali e Uomini dove si parlerà, tra l'altro, dei misteri zoologici sospesi tra scienze e folklore, quindi l'ultimo appuntamento, di questa parte della programmazione dell'anno, è il ricordo del cinquantesimo anno dallo sbarco sulla luna, momento che ha aperto nuovi orizzonti al genere umano".

Per il resto l'Associazione Orango, che si è aggiudicata il bando d'appalto del museo per i prossimi anni, continua nella sua opera di assestamento e di allargamento del complesso museale. Nel mese di aprile verrà inaugurato e continuerà l'allestimento del complesso del Torrione del Nuti che si erge per oltre quaranta metri su piazza del Popolo. Nel punto più altro della torre di difesa sarà allestita la raccolta dei Rapaci, quindi nel piano sottostante saranno allestiti i mutamenti climatici ed infine un ambiente che riproduce il fondale marino dove si illustrerà l'inquinamento prodotta dalla plastica.

"Questa prima parte della programmazione e la restante - sottolinea l'assessore alla sostenibilità ambientale del comune di Cesena, Francesca Lucchi - è stata realizzata in accordo con il Comitato Scientifico e l'amministrazione nell'ottica di valorizzare sempre più questo piccolo gioiello museale che appartiene alla città. Fin da ottobre, quando l'associazione Orango vincitrice del bando e' entrata in funzione, abbiamo notato un risvegliato interesse per il museo che ci è stato confermato da subito quando oltre centoquaranta persone hanno gremito gli ambienti il giorno della presentazione". Tutte le attività sono gratuite, per informazioni 328-2637886 oppure museoecologia@comune.cesena.fc.it.

Le attività in calendario

Sabato 9 febbraio ore 17.00: L'evoluzione animata della vita – Laboratorio per bambini curato da Roberto Fabbri;

Sabato 16 febbraio ore 17.00: Misteri di pietra con Veronica Padovani;

Giovedì 21 febbraio ore 21.00: L'evoluzione dal mare allo spazio con Marco Signore;

Sabato 9 marzo ore 16.00: La trottola volante – Finalmente scienza (laboratorio per bambini);

Martedi' 19 marzo ore 21.00: Leonardo e il libro della natura con Tommaso Mondadori e Filippo Reina;

Martedì 26 marzo ore 21.00: L'arte dell'Era Glaciale, figlia dell'esperienza con Willy Guasti;

Martedì 9 aprile ore 21.00: Misteri zoologici tra scienza e folklore con Lorenzo Rossi;

Martedì 16 aprile ore 21.00: Animali selvatici in città con Fabio Dall'Osso;

Martedì 23 aprile ore 21.00: Fauna nostrana tra fake news e tradizioni popolari con Andrea Boscherini;

Martedì 27 maggio ore 21.00: Le meraviglie del sistema solare con Gianni Rossi;

Sabato 11 maggio ore 16.00: Costruiamo un razzo! - Finalmente scienza (laboratorio per bambini);

Martedì 21 maggio ore 21.00: Stregati dalla luna. Il sogno del volo spaziale da Jules Verne all'Apollo 11 con Maria Giulia Andretta e Marco Ciardi.