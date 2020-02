Lupi a pochi passi dalla via Emilia, numerosi gli avvistamenti a Longiano

Lupi, e ormai non è una novità, nella fascia della prima collina cesenate. Nella frazione di Montilgallo, a Longiano, in molti hanno segnalato diversi lupi passeggiare tranquillamente a pochi passi dalla via Emilia, e a pochi metri dalle abitazioni. Inutile dire che le foto, una in cui un lupo attraversa la strada provinciale, hanno fatto anche il giro dei social. Gli avvistamenti sono avvenuti nel pomeriggio di lunedì. I precedenti sono tanti, ma ovviamente il timore c'è sempre, soprattutto da parte degli allevatori della zona preoccupati per i loro animali.