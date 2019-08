Le fiamme divampano nello scantinato di una villetta, arrivano i Vigili del Fuoco

E' stato necessario l'intervento di tre squadre dei Vigili del Fuoco lunedì mattina, per un rogo divampato in un scantinato di una villetta di via Passo Corelli.

Un intervento di circa due ore, con la presenza notevole di fumo che ha reso necessario l'intervento di un automezzo specializzato, che interviene quando i locali sono particolarmente saturi di fumo, per consentire l'ossigenazione dei pompieri in azione. A causare il rogo è stato con ogni probabilità un cortocircuito, le fiamme si sono estese per tutti i circa 100 metri quadrati del locale, bruciando i diversi materiali che vi erano depositati. Fortunatamente non si sono registrati feriti.