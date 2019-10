La Sammaurese piange la scomparsa di Werther Colonna, squadra col lutto al braccio

Lutto in casa della Sammaurese, che piange la scomparsa del presidente del suo principale sponsore domenica scenderà in campo con il lutto al braccio. "La società Sammaurese si unisce al dolore della famiglia per la prematura scomparsa di Werther Colonna, presidente del "Gruppo Ivas", sponsor della Sammaurese Calcio che con le proprie squadre scenderà in campo con il lutto al braccio in suo ricordo".

Il colorificio Ivas è uno dei principali fiori all’occhiello della città, tutta la cittadina è in lutto per l'improvvisa morte del 68enne industriale. Si era sentito male a San Mauro Pascoli nel suo ufficio, poi la corsa al Bufalini dove è spirato mercoledì mattina.