Impressionante salto di carreggiata per un Tir in autostrada: brividi, feriti e code in A14

Un grave incidente è avvenuto in serata sull’autostrada A14. Il tutto è accaduto intorno alle 20,30 di giovedì. Un autoarticolato che percorreva l'autostrada in direzione Ancona ha scavalcato il new jersey spartitraffico, invadendo la corsia opposta. Nel punto del "salto" lo spartitraffico in cemento è stato praticamente demolito. Il rimorchio è così rimasto a cavallo tra le due carreggiate. Il tratto interessato dall’incidente è quello tra i caselli di Cesena e Cesena Nord, all'altezza del cavalcavia di via Ravennate, non lontano dall’abitato di Ronta, dove il rumore dello schianto è stato udito distintamente.

Pesanti ripercussioni al traffico autostradale, dato che entrambi i sensi di marcia hanno risentito del blocco. Si segnalano code di alcuni chilometri sia verso Bologna che verso Rimini, tanto che viene consigliato di uscire a Forlì per chi va a sud e a Cesena per chi va a nord. Sul posto le ambulanze del 118 e la polizia stradale della sottosezione di Forlì per i rilievi e la gestione del traffico.

