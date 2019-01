Motrice di un mezzo pesante avvolta dalle lingue di fuoco

Nessun ferito, ma tanto spavento, per la motrice di un mezzo pesante andata completamente distrutta in un incendio. Il fatto è avvenuto poco dopo le 8.30 in via Cesenatico, a Bagnarola. Le fiamme hanno avvolto il mezzo, distruggendolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno avuto ragione sul rogo. Da chiarire le cause che l'hanno innescato.