In moto senza targa, fermato dalla Municipale aggredisce a calci un agente

Un pomeriggio a dir poco movimentato, quello di un 17enne, fermato sabato dalla Polizia Municipale in via Cervese, all'altezza dell'intersezione con via Cerchia di Sant'Egidio.

Il giovane era alla guida di un ciclomotore sprovvisto di targa. Al controllo degli uomini della municipale, in un primo momento ha esibito i documenti di circolazione e di guida richiesti. Il 'raptus' è scattato quando è stato informato che l'infrazione avrebbe causato il fermo della motocicletta. Il 17enne si è dato alla fuga in sella alle due ruote facendo perdere le sue tracce.

Ma il peggio doveva ancora venire, il ragazzo è tornato sui suoi passi, e in preda all'ira, ha colpito un agente in servizio con una gomitata e alcuni calci. Sono stati allertati i rinforzi, il 17enne è stato portato al Comando di Polizia e denunciato al tribunale per i minorenni, per i reati di resistenza e lesioni. Sul luogo del misfatto sono arrivati anche i genitori, l'agente aggredito se la caverà con una prognosi di sette giorni.