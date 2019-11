Il Vescovo Douglas in Cattedrale, in programma tre ordinazioni diaconali

Sono i seminaristi Gianni Cappelli e Fabio Pagliarani. Thierry Baroncini nuovo diacono permanente. Domenica prossima, 24 novembre, in Cattedrale alle 18, il vescovo Douglas presiederà una solenne concelebrazione eucaristica durante la quale si terranno tre ordinazioni diaconali.

Due riguardano, in vista del sacerdozio, i seminaristi Gianni Cappelli, 32 anni, con una laurea triennale in Ingegneria gestionale, (attualmente presta servizio presso l’Unità pastorale mercatese) e Fabio Pagliarani, 31 anni, in servizio pastorale nella parrocchia di Sant’Egidio. Entrambi provengono dall’esperienza parrocchiale a Sant’Angelo di Gatteo. La terza è di un diacono permanente, Thierry Baroncini, classe 1961 sposato, padre di tre figli, della parrocchia di Boschetto (Cesenatico). Durante la stessa Messa si farà memoria anche dell’ordinazione episcopale di monsignor Regattieri, al nono anniversario, che si tenne nel duomo di Carpi il 28 novembre 2010.