Il mezzo pesante prende fuoco sull'A14, l'autista stacca la motrice: distrutto il carico di farina

Erano circa le 16:45 di martedì quando sull'A14 si è sviluppato un incendio che ha coinvolto un autoarticolato. Il mezzo pesante stava percorrendo l'autostrada all'altezza del chilometro 113+600, in un tratto a cavallo tra i comuni di San Mauro e Savignano, quando ha iniziato a prendere fuoco da un'asse del rimorchio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il conducente è riuscito a parcheggiare il camion in una piazzola di sosta, e ha avuto la prontezza di staccare la motrice dal semi-rimorchio, uscendo praticamente illeso. Le fiamme hanno completamente distrutto il carico che si è anche riversato sull'asfalto. Il mezzo pesante stava trasportando sacchi di farina di grano, l'intervento dei Vigili del fuoco è durato diverse ore, necessarie per rimettere in sicurezza l'area. L'autostrada non è stata chiusa ma il traffico ha subito rallentamenti.