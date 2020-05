"Il caso Pantani", è in arrivo un nuovo film sulla storia del Pirata

In questi giorni di maggio si sarebbe svolto il 103esimo Giro d’Italia che avrebbe toccato i luoghi cari a Marco Pantani.

In attesa del Giro d’Italia 2020, posticipato a ottobre, mercoledì 20 maggio alle ore 19 ci sarà una diretta Facebook e Youtube della Granfondo via del Sale e Fantini Club in cui si parlerà dell'indimenticato campione romagnolo.

Verrà presentato il nuovo film "Il caso Pantani", una pellicola sulla storia del Pirata. Il film è stato prodotto da Domenico Ciolfi e Monica Camporesi per Mr.Arkadin Film, con il contributo di Emilia Romagna Film Commission e Trentino Film Commission e vede nel cast Francesco Pannofino, Marco Palvetti, Libero De Rienzo, Brenno Placido, Monica Camporesi e Gianfelice Imparato.

In collegamento saranno presenti Francesco Pannofino, uno dei protagonisti del film, l'amico di Marco Moreno Lotti "Jumbo" e i suoi fidati gregari Marco Velo e Roberto Conti. Insieme ai giornalisti Francesco Ceniti (La Gazzetta dello Sport) e Beppe Conti (Rai Sport) e a Davide Cassani (CT Nazionale Ciclismo) si ricorderanno le gesta ma anche gli aneddoti più divertenti della carriera del campione romagnolo.