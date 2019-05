Friday For Future, anche Cesenatico risponde presente: il sindaco in piazza con gli studenti

Venerdì mattina il Sindaco Matteo Gozzoli e l’Assessore all’Ambiente Valentina Montalti sono scesi in piazza Ciceruacchio insieme agli studenti dell’Istituto Superiore Leonardo da Vinci per manifestare a favore dell’ambiente.

Uno spettacolo a tema ambientale ha animato la piazza piena di giovani che hanno cantato e ballato con slogan a favore di un ambiente più sano. I ragazzi hanno consegnato a Sindaco e Assessore una pergamena con richieste e impegni per l’Amministrazione comunale.

“Una manifestazione che mi ha colpito molto – commenta l’Assessore Montalti – i giovani sono il nostro futuro e come ho detto questa mattina è con loro che siamo in dovere di collaborare per rendere migliore l’ambiente in cui viviamo. Il Comune di Cesenatico è aperto alle loro proposte che accoglieremo e valuteremo insieme”.

“È stata una bella mattina – afferma il Sindaco Matteo Gozzoli – sono convito fosse giusto che anche gli studenti della nostra città facessero sentire la loro voce per un futuro più pulito. Stavamo aspettando di incontrare i ragazzi per condividere tematiche importanti per tutti noi e su cui, come Amministrazione, stiamo già lavorando da tempo”.