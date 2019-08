Spaccio di droga, la condanna è definitiva: per un 38enne si aprono le porte del carcere

Deve scontare una condanna a 10 mesi e 14 giorni per detenzione di droga ai fini di spaccio. Si aprono le porte del carcere per un 38enne di San Mauro Pascoli, ma residente a Cesenatico, che è finito in manette per una condanna definitiva emessa dal tribunale di Forlì. Venerdì mattina i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico sono andati a prelevarlo dalla sua abitazione e lo hanno condotto in carcere, dove sconterà il suo debito con la giustizia.