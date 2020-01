Dalla ricettazione alla violenza sessuale: trascorrerà oltre 4 anni in cella

Si trova già detenuto nel carcere di Rimini, ma è stato colpito da un ulteriore ordine di carcerazione per "ricettazione, calunnia, violenza sessuale, oltraggio ad un pubblico ufficiale". Il provvedimento, a carico di un 44enne campano, residente nel veronese, è stato eseguito mercoledì mattina dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesenatico. L'ordine è stato firmato dal tribunale di Napoli Nord – Aversa. Per i reati, commessi nel corso del recente passato in varie localita’ d’italia, dovrà scontare 4 anni, 11 mesi e 15 giorni di reclusione.