Cucciolata abbandonata vicino ad un cassonetto: 7 cagnolini in salvo

Sono stati abbandonati in una scatolone vicino ad un cassonetto della spazzatura, ai margini della strada: è così che la Polizia Municipale ha trovato sette cuccioli, 5 maschi e due femmine di un'unica cucciolata. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 14,30 di martedì a Savignano, in via Leonardo Da Vinci, una strada residenziale che costeggia un lungo tratto di campagna, ai margine del cittadina del Rubicone.

I sette cani, meticci, sono stati recuperati dalla Municipale e portati al sicuro al comando dei vigili, per essere poi consegnati al canile di Cesena per le cure del caso. I vigili hanno anche avviato i primi accertamenti per riuscire a risalire a chi ha effettuato l'abbandono. I cuccioli sono stati ritrovati in buone condizioni, ma strappati alla loro madre.