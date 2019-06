Cesenatico, "L'oro azzurro dell'Adriatico": gli studenti incontrano i pescatori

Giovedì si svolgerà a Cesenatico, al Museo della Marineria, il convegno finale del progetto "Impariamo con i pescatori – L’oro azzurro dell’Adriatico": percorsi didattici per conoscere i luoghi e le risorse del nostro mare, delle valli e delle lagune, finanziato con fondi Feamp 2014 - 2020 dal Flag Costa dell’Emilia-Romagna e coordinato dal Gal Delta 2000.

79 classi delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado dell’area territoriale del FLAG compresa tra Goro e Cattolica, hanno partecipato, nel corso dell’anno scolastico 2018/2019, alle attività del progetto didattico finalizzato a promuovere la conoscenza del Mare e delle Marinerie della costa dell’Emilia-Romagna e a sensibilizzare studenti e studentesse su temi oggi fondamentali quali la biodiversità dei nostri luoghi della pesca, l’importanza di una sana e corretta alimentazione integrata da prodotti ittici locali e la rilevanza delle attività economiche e produttive legate a pesca e acquacoltura.

I ragazzi e le ragazze hanno osservato e studiato il nostro Mare Adriatico sotto l’aspetto ecologico, ambientale e alimentare al fine di comprenderne la ricchezza, la biodiversità, la cultura e le tradizioni della pesca e delle aree marine e costiere. Si tratta di un progetto con un valore didattico di elevata importanza, non solo per le tematiche trattate, ma anche per le metodologie didattiche e per le tecniche adottate. Non potevano dunque mancare il coinvolgimento diretto e partecipativo degli studenti, il lavoro di gruppo, lo sviluppo delle capacità comunicative e di indagine, ed il coinvolgimento e la collaborazione delle realtà economiche e sociali direttamente interessate nella gestione dei territori dell’area del FLAG: cooperative e consorzi che si occupano di pesca e acquacoltura, aziende impegnate a vari livelli nelle filiere produttive ed enti pubblici e privati.

Il percorso didattico si è concluso con un’iniziativa a premi, caratterizzata da un’uscita premio in motonave, alla quale le singole classi hanno aderito attraverso la produzione di un elaborato finale, in forma scritta, grafica o multimediale, volto a rappresentare le conoscenze apprese nel corso del progetto e le azioni virtuose da adottare per tutelare e valorizzare la ricca biodiversità dei nostri mari e delle nostre lagune.

Al convegno finale di presentazione dei risultati del progetto e degli elaborati realizzati dagli studenti parteciperanno Mauro Gasperini, Vicesindaco di Cesenatico con delega ad Agricoltura e pesca, Massimo Gottifredi e Susy Giordano, Presidente e Project Manager di Atlantide Soc. Coop Sociale p.a. e Sergio Caselli, Vicepresidente FLAG Costa dell’Emilia-Romagna, mentre alcuni pescatori e alunni che hanno partecipato attivamente al progetto racconteranno la loro esperienza.