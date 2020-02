"Cesena amica delle api", una serie di incontri pubblici sull'apicoltura urbana

Che Cesena sia amica delle api è una certezza che affonda le basi nel 2018 con la partenza di “Beepathnet”, progetto che intende creare una rete europea di città amiche delle api, che possano riconoscere il valore del ruolo degli impollinatori nel rispetto della biodiversità e come strumento utile all’agricoltura e al benessere delle persone e che consenta alle città di implementare piani d’azione strategici e sostenibili per l’apicoltura urbana. Si farà il punto su questa particolare relazione venerdì 21 febbraio alle 14,30 in Sala del Consiglio (Piazza del Popolo, 1) con il primo dei tre seminari del ciclo “Cesena amica delle api” nel contesto del Progetto BeePathNet.

Il ciclo di seminari rappresenta uno degli strumenti attraverso il quale il Comune di Cesena intende sensibilizzare il territorio all'importanza degli insetti impollinatori anche in ambiente urbano e presentare le opportunità date dall'usare questo tema come vettore per incrementare la consapevolezza dei cittadini nei confronti del rispetto dell'ambiente e della tutela della biodiversità. Questo primo seminario, aperto alla cittadinanza ma con un target più “professionale” ha come tema l'uso consapevole e sostenibile dei prodotti per la disinfestazione in agricoltura e nella gestione delle aree verdi anche private.

I successivi seminari, in programma per il 10 marzo e per il 22 maggio, riguarderanno rispettivamente il ruolo dei Musei naturalistici nel processo di sensibilizzazione dei cittadini e la gestione del giardino o del balcone finalizzata ad incentivare la presenza degli insetti impollinatori.