Asta e lotteria benefica per le maglie celebrative del Cesena, raccolti 18mila euro

Dieci maglie assegnate attraverso la lotteria, 7.711 i biglietti venduti, quindici le maglie messe all'asta, 18.199,28 gli euro complessivamente raccolti. Si è chiuso con questi numeri l'evento di solidarietà realizzato in occasione della gara Cesena-Castelfidardo dello scorso 28 aprile quando i bianconeri scesero in campo con una maglia celebrativa ispirata agli anni Ottanta. L'iniziativa, oltre al Cesena FC, ha visto coinvolti Museo Bianconero e Mizuno - che hanno realizzato le maglie - il Club Forza Cesena S. Egidio e la Onlus Casa dell’Accoglienza Luciano Gentili: a quest'utima è stato devoluto l'intero ricavato che verrà utilizzato per i progetti di lotta alla povertà e al disagio e di sostegno alla scolarizzazione.