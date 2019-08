Ai "Notturni alle Conserve" le musiche gitane e magiare con il Quartetto K

Martedì 20 agosto alle ore 22, nello scenario della Piazzetta delle Conserve di Cesenatico, ultimo appuntamento stagionale dei “Notturni alle Conserve”, la rassegna dedicata alla musica da camera con la direzione artistica del Maestro Thomas Cavuoto, che vede esibirsi il “Quartetto K”, composto da Egidio Collini (chitarra), Matteo Salerno (flauto), Stefano Martini (violino) e Nicola Domeniconi (contrabbasso).

Da quasi due decenni il Quartetto K interpreta e rielabora con uno stile personale e accurato le più belle melodie provenienti dall’area mitteleuropea, russa e balcanica, un bacino inesauribile di musiche di rara bellezza che da sempre ha ispirato i più grandi compositori di ogni epoca. Il gruppo effettua costantemente un lavoro di ricerca e riscoperta di musiche dimenticate e poco conosciute, tratte sia dal repertorio classico che da quello tradizionale, che ripropone in pubblico con diversi progetti dedicati a repertori specifici. Tra questi i più amati sono quelli dedicati alla musica magiara e all’area ungherese, programmi dedicati alla Russia e alla musica klezmer, oltre a progetti con autori classici come Shostakovik, Lehar, Shnikte. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Teatro Comunale.