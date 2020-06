"A Cesenatico c'è anche il mare", parte la massiccia campagna sui social

È partita in questi giorni “A Cesenatico c’è anche il mare”, la massiccia campagna web finalizzata alla promozione turistica di Cesenatico. Come tema centrale, il concept attorno a cui si è lavorato, sono stati scelti schizzi artistici che riproducono i luoghi più caratteristici della città: il Museo della Marineria, Il Porto Canale, Piazza Spose dei Marinati, i capanni di pesca sul molo e i giardini al mare. La campagna mette l’accento anche sulla spiaggia, il cicloturismo e la ristorazione, caratteristiche tradizionali che fanno di Cesenatico un riferimento per il turismo di tutta Italia e non solo.

Il brand Cesenatico non ha certo bisogno di presentazioni, ma una presidio costante e massiccio su Facebook e Instagram, i due social network che permettono al giorno d’oggi di raggiungere tutte le fasce d’età, permette di rafforzarne la reputation. Cesenatico è da sempre in grado di soddisfare le aspettative e le esigenze dei turisti e lo sarà anche quest’anno, in un’estate di ripartenza in cui c’è bisogno di sognare.

Il Comune di Cesenatico ha commissionato la campagna all’agenzia di comunicazione Intersezione Srl di Modena che si è aggiudicata il bando prima dell’emergenza Covid. Le piattaforme scelte per la realizzazione dell’azione promozionale sono Facebook, il social network più popolare in assoluto, utilizzato dall’84% degli italiani, e Instagram, un canale in forte crescita diventato un punto di riferimento nel settore del turismo, soprattutto per gli utenti sotto i 30 anni. Intersezione Srl ha individuato il targeting del progetto, suddiviso in base alle fasce d’età 25-34 anni, 35-44 anni, 45-54 anni e 55-64 anni, ripartito su base geografica nella nostra Regione e in quelle limitrofe (Lombardia, Veneto, Marche, Toscana, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia). La campagna ha una durata complessiva di 4 mesi, da luglio a ottobre 2020, ed è stata aggiudicata, in seguito a richiesta di offerta su Mepa – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione .

“Questa nostra campagna parte da lontano ed è il frutto di un lavoro che va avanti da mesi. Non è stato un percorso facile e ci siamo dovuti adattare, anche in ottica promozionale, a questa nuova estate di ripartenza dopo l’emergenza sanitaria. Abbiamo deciso di orientarci verso un target nazionale, privilegiando il turismo di prossimità che in questi mesi la farà da padrone. Al centro del concept ci sono i luoghi più suggestivi della città, quegli scorci che emozionano ancora oggi tutti noi che viviamo qui e sono in grado di stupire e incuriosire sia chi viene a trovarci in vacanza da anni sia i turisti che ci scelgono per la prima volta. Cesenatico c’è, e questa campagna è il veicolo più adatto per farlo sapere a tutti”, il commento dell’Assessore Gaia Morara.