Furti nelle auto in sosta al centro commerciale, trovata auto piena di refurtiva

Nel pomeriggio dello scorso 29 agosto i carabinieri della Compagnia di Cesenatico sono intervenuti al Romagna Shopping Valley, dove il personale della sicurezza aveva segnalato la presenza di due individui sospetti nel parcheggio che, presumibilmente, stavano cercando di rubare nelle auto in sosta. Arrivati sul posto, i militari dell'Arma hanno sorpreso due napoletani 38enni. Identificati, è emerso che erano vecchie conoscenze delle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Si è così deciso di perquisire la Lancia Delta sulla quale viaggiavano e, all'interno dell'abitacolo sono stati trovati capi d'abbigliamento griffati per un valore di circa 800 euro. La merce è risultata essere stata rubata a Rimini alcuni giorni prima. Per i partenopei è così scattata la denuncia a piede libero per ricettazione.