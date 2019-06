Incendio al depuratore di Cesenatico subito domato. Il sindaco tranquillizza

È divampato nella prima serata di giovedì un incendio al depuratore di Cesenatico. Il rogo ha sviluppato una densa nuvola di fumo nero, oltre che un odore acre. Sul posto per accertarsi della situazione si è portato anche il sindaco Matteo Gozzoli. "L’incendio è stato domato - tranquillizza subito il primo cittadino -. Sembra che abbia preso fuoco un filtro dell’aria. I tecnici stanno facendo le verifiche ma tutto è sotto controllo. Ringrazio i Vigili del Fuoco, i nostri vigili del fuoco volontari, i Carabinieri, la Polizia Locale, il 118 e i tecnici di Hera e la Protezione Civile che in pochissimo tempo sono intervenuti domando le fiamme. La funzionalità dell’impianto non è compromessa le fiamme sono rimaste limitate ad un solo filtro a carbone".